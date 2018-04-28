СМИ: КНДР и Южная Корея объявят об окончании войны в этом году

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СМИ: КНДР и Южная Корея объявят об окончании войны в этом году

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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: © flickr.com/PRO Republic of Korea

КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании войны в этом году. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что стороны также договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились и подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить враждебные действия, отказаться от ядерного оружия и возобновить воссоединение разделённых семей.

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