СМИ: КНДР и Южная Корея объявят об окончании войны в этом году

КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании войны в этом году. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что стороны также договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились и подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить враждебные действия, отказаться от ядерного оружия и возобновить воссоединение разделённых семей.