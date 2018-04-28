В США создали аналог пластика, который можно бесконечно перерабатывать

Учёные из Университета штата Колорадо создали безотходный и устойчивый материал, который сможет конкурировать с обычными пластмассами: он долговечный и прочный, но намного более простой в переработке. Об этом сообщает журнал Scince.

Синтезированный химиками полимер можно разобрать обратно на отдельные мономеры для полной химической рециркуляции. Полимеризацию и деполимеризацию новый материал может выдержать бесконечное число раз, и для этих процедур не нужны токсичные химические вещества или интенсивные лабораторные процедуры, как требуется для переработки обычной пластмассы.

При этом созданный материал лёгкий, термостойкий, прочный и долговечный, как обычный пластик.

Руководитель проекта профессор химии Юджин Чен сказал, что его команда мечтает увидеть, как технология химически перерабатываемых полимеров реализуется на рынке.