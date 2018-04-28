СМИ нашли "русского предка" американского F-35

Семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 имеет "русское происхождение", а также ряд общих черт с советским самолётом Як-141. Об этом сообщает американский Task and Purpose.

Как отмечает издание, создание F-35 стало возможным благодаря падению "железного занавеса" — в 1991 году производитель самолёта Lockheed и ОКБ Яковлева заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого американцы получили информацию о Як-141.

Полученная информация была "критически важной" и помогла приступить к разработке двигателей нынешнего F-35.

Ранее Лайф сообщал, что издание National Interest сравнило российский Су-35 с американским истребителем-бомбардировщиком F-35.