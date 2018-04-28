В Хабаровске пойдут под суд охранники, не остановившие драку с пауэрлифтером

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны, наблюдавших за дракой, в которой был убит чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

— Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны, не предотвративших совершение особо тяжкого преступления, — сказано в сообщении.

Согласно данным следствия, в ходе конфликта на вызов прибыли два сотрудника вневедомственной охраны, которые не приняли мер по задержанию участников потасовки и уехали. Им предъявлены обвинения в неисполнении своих обязанностей по причине небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа 2017 года близ кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. Один из них — чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв — после нескольких ударов потерял сознание. Он вскоре скончался в больнице, куда был доставлен. Вторым участником драки также был спортсмен, который вскоре скрылся.