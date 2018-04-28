В последний рабочий день перед майскими праздниками в Москве будет +15

Столичное Гидрометеобюро прогнозирует, что днём в субботу, 28 апреля, ожидается до 15 градусов тепла. Над городом будет облачно, но с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь.

Отмечается, что на погоду в Центральной России влияет североатлантический циклон, он принесёт дождевые облака и ветер до 15 метров в секунду. При этом температурный фон будет соответствовать климатической норме.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что москвичей в этом году ожидает тёплое лето, но июнь будет дождливым.