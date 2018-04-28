Британцев озадачило "НЛО", свалившееся с неба во время грозы

Жительница британского города Бриджуотер зафиксировала на камеру падение неизвестного объекта с неба во время грозы. Об этом сообщает Daily Mail.

— Никогда не видела такой грозы и уж точно не видела, чтобы что-то падало на землю, — сказала изданию автор видео.

Пользователи так и не смогли идентифицировать объект: одни предположили, что это птица, сражённая молнией, другие высказали мнение, что на кадрах — падение некоего летательного аппарата.

Некоторые пользователи и вовсе предположили, что это бог Тор, ведь падению объекта предшествовали горизонтальные молнии.