Россиянин Лубкович победил в первом бою на турнире WBC в США

Россиянин Сергей Лубкович одержал победу в первом поединке на турнире WBC World Invitational в США. Он одержал верх над американцем Каримом Мэйфилдом в 10 раундах.

Как сообщает ТАСС, и Лубкович, и Мэйфилд были запасными участниками турнира, россиянин впоследствии может заменить одного из основных участников в случае травмы.

В турнире WBC World Invitational принимают участие восемь боксёров весовой категории до 66,68 кг, а также четверо запасных. Победитель в дальнейшем получит право претендовать на титул чемпиона мира.