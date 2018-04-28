Россиянин Лубкович победил в первом бою на турнире WBC в США

Россиянин Сергей Лубкович одержал победу в первом поединке на турнире WBC World Invitational в США. Он одержал верх над американцем Каримом Мэйфилдом в 10 раундах.
Как сообщает ТАСС, и Лубкович, и Мэйфилд были запасными участниками турнира, россиянин впоследствии может заменить одного из основных участников в случае травмы.
В турнире WBC World Invitational принимают участие восемь боксёров весовой категории до 66,68 кг, а также четверо запасных. Победитель в дальнейшем получит право претендовать на титул чемпиона мира.
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