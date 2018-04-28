Уснувший таксист протаранил диспетчерскую будку на Камчатке, есть пострадавшие

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Уснувший таксист протаранил диспетчерскую будку на Камчатке, есть пострадавшие

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Водитель "тойоты" заснул за рулём и врезался в диспетчерскую будку у остановки "Драмтеатр" в Петропавловске-Камчатском. Как сообщает агентство "Камчатка", инцидент произошёл утром 28 апреля. В результате пострадали пассажирка автомобиля и диспетчер.

— Пассажирка 1993 года рождения доставлена в нейрохирургическое отделение краевой больницы. У неё закрытая черепно-мозговая травма и рубленая рана лица, — цитирует агентство сотрудников краевой ГИБДД.

У женщины-диспетчера, которая находилась в будке в момент аварии, медики диагностировали ушиб головы и назначили амбулаторное лечение. Сам же заснувший водитель не получил никаких повреждений. По словам пострадавших, это был нелегальный таксист, официально эта информация не подтверждена.

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