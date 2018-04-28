Раненая тигрица умерла в Приморье после нескольких операций

Умерла тигрица, которую ранили в Хабаровском крае и два месяца пытались спасти врачи в Приморье. Всего животное перенесло четыре операции. Об этом сообщает центр "Амурский тигр".

— Печально, что не смогли помочь тигрице. Понятно, что изначально шансов было мало, тем не менее в определённый момент казалось, что произойдёт чудо. Увы... Наша общая задача — сделать всё, чтобы больше не было таких подлых выстрелов, — отметил директор центра.

Специалисты отмечают, что измученная тигрица не подпускала к себе людей, отказывалась от воды и еды.

Напомним, раненого зверя обнаружил в Хабаровском крае водитель лесовоза. Специалисты поймали тигрицу, после чего переправили её в Приморье, где ветеринары сделали животному несколько операций. Сейчас полиция ищет стрелявшего в тигра.