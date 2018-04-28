В Москве введут спецтариф на велопрокат в дни ЧМ-2018

В Москве на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будет введён отдельный тариф на велопрокат. Об этом сообщил в своём "твиттере" мэр столицы Сергей Собянин.
Открыли сезон велопроката. В этом году мы добавили 500 велосипедов и значительно расширили сеть станций. Велопрокат пришел в районы Таганский, Басманный, Лефортово и Южнопортовый. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни #ЧМ2018 будет введен специальный тариф pic.twitter.com/5Mz53wt63W— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 27, 2018
— В дни ЧМ-2018 будет введён специальный тариф, — написал Собянин.
Напоминаем, матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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