В Москве введут спецтариф на велопрокат в дни ЧМ-2018

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В Москве введут спецтариф на велопрокат в дни ЧМ-2018

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В Москве на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будет введён отдельный тариф на велопрокат. Об этом сообщил в своём "твиттере" мэр столицы Сергей Собянин.

— В дни ЧМ-2018 будет введён специальный тариф, — написал Собянин.

Напоминаем, матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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