На ВДНХ создадут подразделение противопожарной службы

На территории ВДНХ будет создано объектовое подразделение противопожарной службы. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.
— Установить, что на территории акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" создаётся объектовое подразделение противопожарной службы города Москвы, — передаёт содержание документа агентство городских новостей "Москва".
Новое противопожарное подразделение будет финансироваться за счёт бюджета Москвы.
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