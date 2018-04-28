На ВДНХ создадут подразделение противопожарной службы

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На ВДНХ создадут подразделение противопожарной службы

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ВДНХ. Фото: ©РИА Новости/ Антон Денисов

На территории ВДНХ будет создано объектовое подразделение противопожарной службы. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

— Установить, что на территории акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" создаётся объектовое подразделение противопожарной службы города Москвы, — передаёт содержание документа агентство городских новостей "Москва".

Новое противопожарное подразделение будет финансироваться за счёт бюджета Москвы.

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