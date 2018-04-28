Американская разведка не верит, что КНДР закрыла ядерный полигон

Северокорейский подземный ядерный испытательный полигон всё ещё пригоден для использования, несмотря на ущерб от предыдущего взрыва, считают сотрудники разведки США. Об этом сообщает Reuters.

Пхеньян пообещал в преддверии встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продемонстрировать полигон Пунгери, чтобы дать "прозрачные гарантии" окончания испытаний.

Но по заверениям представителей американской разведки, Пунгери остаётся пригодным для использования, ведь залитые бетоном входы в подземный полигон можно очень быстро расконсервировать.

Слова неназванного разведчика подтверждает директор программы по нераспространению оружия в Восточной Азии Миддлбери Джеффри Льюис. Он говорит, что спутниковые снимки показали активность в районе испытательного полигона, известном как "западный портал", совсем недавно — в середине этого месяца.

В сентябре 2017 года КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы. Зарубежные исследователи заявляли, что детонация была настолько мощной, что вызвала разрушения внутри горы. И это сделало весь геологический массив непригодным для будущих испытаний.