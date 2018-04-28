Австралия и Канада перебросят в Японию свои самолёты для слежения за КНДР

Австралия и Канада разместят свои патрульные самолёты на базе ВВС США Кадена на японском острове Окинава. Они будут наблюдать за соблюдением КНДР режима санкций, введённых Совбезом ООН. Об этом сообщил МИД Японии.

— Помимо США несколько стран-партнёров решили принять участие в наблюдении за незаконной морской деятельностью со стороны северокорейских судов, включая передачу грузов в море с судна на судно, что запрещено санкциями Совбеза ООН, — говорится в сообщении.

При этом премьер Австралии Малкольм Тернбулл уточнил, что страна разместит в Японии самолёт P-8A.