Первая леди Франции Брижит Макрон оценила чувство юмора Меланьи Трамп

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Первая леди Франции Брижит Макрон оценила чувство юмора Меланьи Трамп

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Первая леди Франции в интервью изданию Le Monde рассказала, что жена американского президента в жизни совсем не похожа на строгого человека, каким предстаёт на публике. И в ходе личных встреч Меланья Трамп была "на самом деле весёлой".

— У нас одинаковое чувство юмора. Мы много смеялись вместе, — заявила Брижит Макрон.

При этом Брижит Макрон заметила, что из-за мер безопасности первая леди США очень ограничена в действиях.

— Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти оттуда. Она более ограничена, чем я. Я каждый день гуляю в Париже, — рассказала Макрон про Меланью Трамп.

По её словам, Меланья была милой, очаровательной, умной и очень открытой, но из-за того, что любое действие чрезмерно интерпретируется, ей приходится усердно работать, чтобы скрыть эмоции.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга приехали в Соединённые шШтаты с первым официальным визитом.

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