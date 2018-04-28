ВЦИОМ: Всё меньше россиян воспринимают 1 Мая как праздник

Опрос, проведённый ВЦИОМом, показал, что среди россиян снижается популярность Праздника Весны и Труда. Граждане всё чаще воспринимают праздник как обычный выходной и проводят его в кругу друзей дома или на даче.

С 1994 года, по данным социологов, количество отмечающих 1 Мая снизилось с 65 процентов до 56 процентов в этом году.

Самые распространённые планы, озвученные россиянами, — это провести Первомай с семьёй, (так хотят 27% респондентов), а также заняться садом и огородом (собрались 21%).

В День Труда 13 процентам опрошенных придётся работать, а 9 процентов планируют пойти на демонстрацию. Опрос проведён методом телефонного интервью, в нём приняли участие 2 тысячи россиян по всей стране.