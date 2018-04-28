Четыре человека погибли в аварии в Удмуртии

В Сарапуле Удмуртской области перевернулся автомобиль. Как сообщает республиканский главк МВД, жертвами ДТП стали четыре человека. Отмечается, что за рулём "Ауди-А6" был 25-летний молодой человек, который не справился с управлением.

— 25-летний водитель автомобиля "Ауди-А6", не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении главка.

В результате ДТП погиб сам водитель и три пассажира. В больницу с травмами доставлены ещё два пассажира автомобиля.