"Война будет вечной". Интернет-омбудсмен признал невозможной блокировку Telegram

По словам Мариничева, нужно бороться не с сервисом, а с авторами нелегального контента.

Война с "Телеграмом" будет продолжаться вечно, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он также заявил о невозможности блокировки мессенджера, так как он является "приложением".

— И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учётом того, что клиентская часть "Телеграма" — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает, — приводит слова Мариничева РИА "Новости".

По словам омбудсмена, тот механизм блокировок, который сейчас используется Роскомнадзором, является неэффективным. Мариничев отмечает, что нужно бороться не с самим сервисом, а с авторами нелегального контента.

Он добавил, что война может продолжаться вечно, так как мессенджер будет обновлять своё программное обеспечение и с помощью него обходить блокировки.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер по всей территории России в связи с решением Таганского суда Москвы.