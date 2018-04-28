"Мне угрожают". Бузова отменила концерт во Владикавказе

Концерт певицы переносится в Ессентуки, она пообещала организовать для всех поклонников бесплатные автобусы.

Певица Ольга Бузова отменила свой концерт во Владикавказе — по словам исполнительницы, ей и её коллективу поступают угрозы от местных властей.

— Дело в том, что нас уже начали запугивать власти, присылать угрозы. И скорее всего, если мы туда приедем, это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, для меня и моего коллектива, — рассказала она в своём "инстаграме".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Апр 2018 в 1:57 PDT

Звезда решила перенести своё шоу в Ессентуки (в 200 км от Владикавказа) и пообещала организовать для всех поклонников бесплатный трансфер до города и обратно.

— Я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут вас обратно во Владикавказ. Простите меня. Я сделала всё. Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ, — написала певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Апр 2018 в 2:38 PDT

— Никогда не думала, что с этим столкнусь, я всегда думала, что у музыки нет границ, музыка — это то, что дарит людям любовь и счастье, — слёзно добавила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Апр 2018 в 12:36 PDT

Ранее главный тренер российской национальной команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе, назвав выступление певицы на осетинской земле недопустимым.