"Мне угрожают". Бузова отменила концерт во Владикавказе

Певица Ольга Бузова отменила свой концерт во Владикавказе — по словам исполнительницы, ей и её коллективу поступают угрозы от местных властей.
— Дело в том, что нас уже начали запугивать власти, присылать угрозы. И скорее всего, если мы туда приедем, это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, для меня и моего коллектива, — рассказала она в своём "инстаграме".
Звезда решила перенести своё шоу в Ессентуки (в 200 км от Владикавказа) и пообещала организовать для всех поклонников бесплатный трансфер до города и обратно.
— Я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут вас обратно во Владикавказ. Простите меня. Я сделала всё. Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ, — написала певица.
— Никогда не думала, что с этим столкнусь, я всегда думала, что у музыки нет границ, музыка — это то, что дарит людям любовь и счастье, — слёзно добавила она.
Ранее главный тренер российской национальной команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе, назвав выступление певицы на осетинской земле недопустимым.
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