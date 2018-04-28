Суд оставил под арестом подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке

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Суд оставил под арестом подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке

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Артем Т. Фото: соцсети

Верховный суд Башкирии оставил под арестом 17-летнего подростка, который устроил поножовщину в школе в Стерлитамаке. Таким образом, он отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты Артёма Т.

— Суд оставил определение без изменений, — заявил адвокат подростка Сергей Чирков.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

18 апреля Артём Т. напал на школьников и педагога в учебном заведении в Стерлитамаке и попытался покончить с собой. Его арестовали на два месяца.

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