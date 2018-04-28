В Британии умер двухлетний Альфи Эванс, которого отключили от вентиляции лёгких

История двухлетнего ребёнка, страдающего заболеванием нервной системы, прогремела на весь мир после того, как британский суд решил отключить его от систем жизнеобеспечения.

В Великобритании умер двухлетний Альфи Эванс, которого несколько дней назад отключили от аппаратов жизнеобеспечения, сообщает Sky News со ссылкой на заявление родителей малыша. Мальчика не стало ночью.

Alfie Evans parents 'heartbroken' as they say their son has died in hospital https://t.co/7HnqvWpTr9 pic.twitter.com/bnpKRuYKJz — ITV News (@itvnews) 28 апреля 2018 г.

История ребёнка, страдающего неизвестным нейродегенеративным заболеванием, прогремела на весь мир после того, как британский суд решил отключить его от систем вентиляции лёгких, также мальчика перестали кормить,и фактически обрекая на смерть.

Также судья запретил родителям забирать малыша домой или везти его на лечение в другую страну. Ситуация привела к массовой акции протеста, за жизнь ребёнка вступился папа римский, а Италия предоставила Альфи гражданство.

Родители ребёнка подали апелляцию на решение суда, однако рассмотреть её уже так и не успели.