Власти Армении не будут пресекать акции протеста, пока они носят мирный характер

Оппозиция требует назначить главой правительства "кандидата от народа"— Николу Пашиняна.

Власти Армении не будут применять силу в отношении участников акции протеста в том случае, если их действия не угрожают жизни и здоровью граждан. Об этом заявил и.о. главы Минюста страны Давид Арутюнян.

— Силовые методы мы исключаем изначально, — подчеркнул он во время брифинга в правительстве. — Силовые меры мы предусматриваем только в ходе беспорядков, в ходе которых есть угроза жизни и здоровью граждан.

Напомним, 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении начались протесты. Участники добились отставки с поста премьера Сержа Саргсяна, Теперь оппозиция требует назначить главой правительства "кандидата от народа" — Николу Пашиняна. Выборы премьер-министра назначены на 1 мая.

Как ранее писал Лайф, Пашинян не увидел сходства между протестами в Армении и Евромайданом.