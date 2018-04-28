"Купите почку, нужны деньги". СМИ рассказали, как украинцы продают свои органы

По словам сотрудницы местного телеканала, для этого они массово отправляются в Турцию.

На Украине развита незаконная трансплантология из-за большого количества людей, которые хотят продать свои органы по причине отсутствия денег. Об этом рассказала в эфире "Обоз ТВ" журналист телеканала СТБ Ирина Заславец. Она отметила, что украинские граждане ездят в Турцию, где органы разрешено дарить.

— Мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, где спрашивают: "А вы точно не продаёте свой орган?" Я, наученная человеком, который платит деньги, говорю, что нет-нет, ни в коем случае. Я подписываю согласие, что не продаю. Медики в данном случае не виноваты, я их обманула, — заявила она.

Также, по словам журналистки, в Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова регулярно приходят письма с просьбой купить органы.

— Я буквально вчера видела письмо, которое пришло в институт Шалимова: "Я такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги", — рассказала она.