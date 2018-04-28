Семья краснокнижных голубых баранов поселилась в Московском зоопарке

Своё название эти животные получили из-за необычного окраса: шерсть этих копытных обладает красивым голубым отливом.

Семья занесённых в международную Красную книгу голубых баранов переселилась в Московский зоопарк из Центра воспроизводства редких видов. Как сообщается на портале столичного мэра, двухлетний самец и три годовалые самки уже начали привыкать к своему новому дому.

— Лучше всего за игривыми и энергичными копытными наблюдать утром и вечером. Просторный вольер для них обустроили на Турьей горке, расположенной на новой территории зоопарка рядом с павильоном "Птицы и бабочки", — уточняется в сообщении.

По утрам у посетителей зоосада будет возможность понаблюдать за кормлением этих копытных. На завтрак бараны получают сено, специализированные комбикорма, ивовые ветки и минеральные добавки.

Отметим, своё название эти животные получили из-за необычного окраса: шерсть этих баранов обладает красивым голубым отливом, что особенно заметно на спине, боках и морде в зимний период.

Ранее сообщалось, что с 1 мая зоопарк запускает летнюю программу "Бодрое утро". До 31 августа включительно зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 07:30 — и закрываться на час позже — в 20:00.