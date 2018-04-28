В Новосибирской области не нашли нарушений лишь в четырёх проверенных ТЦ из 160

Отмечается, что на объекты возложена обязанность устранить нарушения в течение 30 дней.

В Новосибирской области прокуроры проверили 161 торговый центр, кинотеатры и прочие здания с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. В ходе данных проверок было выявлено 1710 нарушений.

— Возбуждено 250 дел об административных правонарушениях, — рассказал журналистам начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Георгий Феофанов. — Не выявлено нарушений лишь на четырёх объектах.

Среди основных нарушений — захламление путей эвакуации, невозможность открыть эвакуационные выходы без ключа или вообще отсутствие таких выходов, а также изменение планировок без документального оформления.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с просьбой временно прекратить работу четырёх торговых комплексов в Новосибирске и магазина в Бердске.

— Наша задача в первую очередь — не просто выявить нарушения, а обеспечить их устранение, — отметил Феофанов. — На проверенные объекты возложена обязанность устранить нарушения по внесённым представлениям в течение 30 дней.

Напомним, массовые проверки в регионах начались после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 60 человек, большинство из них — дети.