ВЦИОМ: Большинство россиян удовлетворены своей работой

Как отметили социологи, даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением более половины удовлетворены своим трудом.

Среди российских трудящихся 80% удовлетворены своей работой. Такие данные продемонстрировал опрос, который провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как отметили специалисты, уровень удовлетворённости работой среди трудящихся остаётся крайне высок — 80%. Причём даже среди участников опроса с плохим, по их оценкам, материальным положением 56% ею удовлетворены.

Недовольство своей работой высказывают 18% участников, что, по данным социологов, стало самым низким показателем с 2004 года. Тогда своё недовольство высказывали почти треть россиян (29%).

— Остаться на своём нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно), — отмечается в материалах опроса.

На низкую зарплату пожаловались 20%. Как отмечается, это было основным мотивом для смены работы.

— На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать своё дело (7%), тогда как недовольство чрезмерно напряжённым трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный рост (5%) переместились на третье и четвёртое место, — отмечается в сообщении.