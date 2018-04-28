Грушко: В отношениях России и ПАСЕ мяч на стороне тех, кто создал проблему

Москва полагает, что в кризисе отношений между Россией и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) мяч находится на стороне тех, кто создал эту проблему, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
— Во-первых, мы исходим из того, что мяч лежит на стороне тех, кто создал эту проблему, — заявил Грушко в интервью ТАСС.
Так Грушко прокомментировал заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который пригрозил принять меры в адрес России из-за её отказа вносить финансовый взнос в бюджет организации.
Грушко заявил, что кризис в отношениях "возник по вине тех, кто решил поиграть в геополитические игры и наказать Россию непонятно за что". Замглавы МИД призвал "разумное большинство в Совете Европы и в ПАСЕ возвысить голос" для преодоления конфликта.
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