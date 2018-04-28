В МИД РФ рассказали, от чего зависит реализация "Северного потока — 2"

В ведомстве указали на то, что США используют все возможности для того, чтобы не допустить строительства газопровода.

Реализация проекта "Северный поток — 2" зависит от устойчивости европейцев к давлению со стороны Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

— Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа, — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС .

По убеждению замминистра, "если во главу угла будет поставлена энергетическая безопасность Европы, то этот проект, несомненно, её укрепляет".

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода протяжённостью 1220 километров от побережья РФ до берегов Германии по дну Балтийского моря. Протяжённость газопровода будет более 1,2 тыс. км, а его пропускная способность составит 55 млрд куб. м газа в год. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.