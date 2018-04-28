СК завёл дело против водителя БМВ, при задержании которого погиб инспектор ДПС

Нарушитель попытался скрыться от полицейских, пролетел на красный свет и протаранил перегородившую дорогу патрульную машину.

В Казани возбудили уголовное дело против нарушителя, при задержании которого погиб инспектор ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— В отношении 31-летнего Артура Сатрудинова в Казани возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 апреля на улице Восстания в Казани полицейские попытались остановить за нарушение ПДД БМВ, за рулём которого находился Сатрудинов. Требование остановиться водитель проигнорировал, в результате чего началась погоня. Пытаясь оторваться от преследования, мужчина пролетел на красный свет и протаранил перегородившую дорогу "Ладу приору" с полицейскими.

В результате с различными травмами были госпитализированы двое полицейских, один из которых позже скончался.