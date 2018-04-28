В Москве временно закрыли часть платформы станции метро "Кунцевская"

Пассажиры смогут садиться во все вагоны, кроме первого. Ограничение связано с реконструкцией Филёвской линии.

На станции столичной подземки "Кунцевская" Филёвской линии временно закрыта часть платформы. На этой станции пассажиры не смогут садиться в первый вагон поезда, а также выходить из него. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Кроме того, попасть на станцию можно будет только через вестибюли "Кунцевской" Арбатско-Покровской линии. Причина ограничения — работы по реконструкции Филёвской линии.

Ремонтные работы Филевской линии начались осенью 2016 года. В планах — укрепление несущих конструкций станций, фундаментов платформ и вестибюлей, а также переустройство инженерных сетей.

Филёвская линия — единственная в Москве, большая часть которой проложена по земле. Эксплуатационная длина линии от "Александровского сада" до "Кунцевской" составляет 12,1 километра, ещё 2,8 километра — длина ответвления до "Международной".