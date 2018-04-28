KIA Motors в России осталась без управляющего директора

27 апреля стало последним рабочим днём Александра Мойнова на посту топ-менеджера компании.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов покинул компанию "на основании личного решения". Об этом сообщает пресс-служба российского офиса южнокорейского производителя. Имя преемника пока не объявлено.

Мойнов занял должность топ-менеджера KIA Motors Rus в январе 2016-го. За то время, что он находился у руля, компания сумела удержать лидирующую позицию среди иностранных брендов в России. За два с половиной года компания увеличила рыночную долю до 11,4%.

Ранее эксперты назвали топ-10 самых популярных марок кроссоверов в России. KIA оказалась на пятом месте с результатом в 11,8 тыс. проданных автомобилей. На первом месте в данном сегменте остаётся Hyundai с 21,6 тыс. проданных автомобилей. За ним следуют Renault c 18,2 тыс. и Nissan с 14,9 тыс.