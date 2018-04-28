На Урале возбудили дело после массового отравления школьников

К медикам обратились более 30 учеников, из которых 12 отправили на госпитализацию.

В городе Туринске Свердловской области правоохранители возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школе № 1. Расследование начали после проверки прокуратуры. Как оказалось, еда в столовой не соответствовала нормам безопасности. Кроме того, у одного из работников кухни обнаружили золотистый стафилококк. Об этом сообщает URA.RU.

К врачам обратились 33 ученика средней общеобразовательной школы № 1. Медики решили госпитализировать 12 из них. У подростков обнаружили острый гастроэнтерит. Инцидент произошёл в декабре 2017 года.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что манная каша была некачественной. Кроме того, кипячёная вода не отвечала показателю "общее микробное число". Специалисты установили, что сотрудники городского комбината школьного питания нарушали инструкции по приготовлению дезинфицирующего средства.