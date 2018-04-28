Роскосмос помог второкласснику сделать домашку по рисованию

Учителю не понравилось, как мальчик нарисовал космическое пространство, и она отправила его переделывать работу.

Роскосмос помог ученику московской школы сделать домашнее задание по рисованию. На ИЗО второклассников попросили нарисовать космическое пространство. Работа одного из них учителю не понравилась, женщина заявила, что космос так не выглядит, и отправила мальчика переделывать задание. Историю рассказывает Mash.

После этого удивлённый папа второклашки решил обратиться в вышестоящие органы — напрямую в Роскомос. Он написал в паблик организации в соцсетях с просьбой "рассудить" сложившуюся ситуацию. Неожиданно пришёл ответ. Эксперты Роскосмоса пояснили, что далёкое пространство из-за искажений может выглядеть как угодно — даже так, как нарисовал школьник.

— Одно можно сказать — учитель не прав, — ответили в Роскосмосе. — Не столько как преподаватель, отказавший ребёнку в праве на собственное видение мира, сколько как преподаватель, не принявший во внимание законы физики и оптики.

На следующий урок ИЗО школьник собирается принести тот же рисунок и одобрение от Роскосмоса.