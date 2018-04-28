В Госдуме посоветовали Украине забрать Крымский мост при помощи Photoshop

По мнению российского депутата, власти соседней страны вполне могут нарисовать себе сертификат о владении объектом.

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик предложил Украине использовать фоторедактор, чтобы "забрать" под свой контроль Крымский мост, построенный Россией. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Рефата Чубарова о том, что у России нужно забрать Крымский мост в качестве контрибуции за полуостров.

— Начиная с первого дня, когда стало известно, что мы начинаем строить мост, украинские политики в один голос кричали, что моста не будет, что мы его рисуем в фотошопе и монтируем видеоролики. В принципе, украинские политики могут в том же фотошопе теперь себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного, — сказал Белик в интервью RT.

Он заверил, что со стороны России Украина передачи моста не дождётся и это прекрасно понимают.

— Стенания Украины по поводу моста сродни её позиции по ГТС (газотранспортной системе. — Прим. ред.). Сегодня они кричат, что российский газ им не нужен, завтра Россия объявляет, что начинает строить ГТС в обход Украины, и в Киеве опять истерика. Или кричат, что вернут Крым, но при этом отключают электричество и устраивают блокады, — заявил Белик.

Депутат указал на то, что Украина ничего не делала для развития Крыма, когда он был под её контролем.