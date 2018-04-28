Начальник уголовного розыска по Вологодской области насмерть разбился в ДТП

Начальник уголовного розыска УМВД РФ по Вологодской области Сергей Головкин насмерть разбился в аварии на 27-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ведомстве отмечают, что Головкин был в Kia Rio. Его автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes Benz с полуприцепом. От полученных ран полицейский скончался на месте.

Его сын 2010 года рождения получил в ДТП травмы и был госпитализирован. Водитель фуры не пострадал.