Начальник уголовного розыска по Вологодской области насмерть разбился в ДТП

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Начальник уголовного розыска по Вологодской области насмерть разбился в ДТП

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Фото: Vologda-poisk

Начальник уголовного розыска УМВД РФ по Вологодской области Сергей Головкин насмерть разбился в аварии на 27-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

<p>Фото: newsvo.ru</p>

В ведомстве отмечают, что Головкин был в Kia Rio. Его автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes Benz с полуприцепом. От полученных ран полицейский скончался на месте.

<p>Сергей Головкин. Фото: newsvo.ru</p>

Его сын 2010 года рождения получил в ДТП травмы и был госпитализирован. Водитель фуры не пострадал.

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