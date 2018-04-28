"Очень плохо". Мать напавшего на школу в Стерлитамаке рассказала о его состоянии

Женщина намерена добиваться свидания с сыном, чтобы оценить состояние его здоровья.

Устроивший поножовщину в башкирской школе подросток чувствует в СИЗО себя плохо из-за обострившейся аллергии. Об этом сообщила мать школьника Лариса Тагирова, отметив, что сыну не обеспечен медицинский уход.

— У сына аллергия, весной начинается обострение. Нам известно, что он чувствует себя очень плохо, — рассказала она РИА "Новости", отметив, что родные не могут передать подростку необходимые для лечения препараты.

Тагирова также рассказала, что во время видеосвязи с сыном из СИЗО в Стерлитамаке в ходе заседания в Верховном суде она не смогла поговорить с ним.

— Сейчас будем добиваться свидания с ним, чтобы оценить состояние его здоровья и помочь ему, — добавила женщина.

Напомним, 18 апреля Артём Т. напал на школьников и педагога в учебном заведении в Стерлитамаке и попытался покончить с собой. Его арестовали на два месяца. Как ранее писал Лайф, суд оставил подростка под арестом.