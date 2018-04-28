Глава краснодарского Минспорта задержана из-за махинаций с бюджетом ФК "Кубань"

В Краснодаре задержана глава регионального Минспорта Людмила Чернова. На неё заведено уголовное дело по статье "Превышение полномочий", прошлой ночью женщину доставили в изолятор временного содержания, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, следствие выясняет обстоятельства перечисления футбольному клубу "Кубань" около 880 миллионов рублей бюджетных средств в 2013 году. Следователи считают, что финансирование проводилось с нарушениями.

Людмила Чернова находится в должности с 2012 года, также она является чемпионкой Олимпийских игр 1980 года по лёгкой атлетике.