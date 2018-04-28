Настроение: май. В московских парках начали распускаться сирень и спирея

Отмечается, что в "Кузьминках" на тополе уже появились серёжки, появляются листья на крыжовнике и смородине.

Весна в Москве начала отвоёвывать права у затянувшейся зимы: в природных столичных парках на деревьях и кустарниках начали распускаться листья. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".

— В "Бирюлёво" распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива жёлтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая, — цитирует представителя учреждения "Москва".

Он отметил, что повсеместно начинают распускать листья рябина, ива и лиственница. По словам собеседника агентства, также в парке "Кузьминки-Люблино" на тополе уже появились серёжки, стали распускаться крыжовник и смородина. А в "Сокольниках" распустились листья на черёмухе.

Ранее сообщалось, что семья занесённых в международную Красную книгу голубых баранов переселилась в Московский зоопарк — двухлетний самец и три годовалые самки.