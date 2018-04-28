Посольство РФ в Египте проверяет информацию о задержании 17 россиян

Посольство России в Каире проводит проверку данных о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана. Согласно предварительной информации, среди них девять несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей посольства.

— Нам поступило заявление от родственников о задержании 17 человек, уроженцев Дагестана, из них девять несовершеннолетних, — заявили специалисты.

Сотрудники посольства направили запрос египетской стороне. Уточняются подробности произошедшего.