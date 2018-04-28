Посольство РФ в Египте проверяет информацию о задержании 17 россиян

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Посольство РФ в Египте проверяет информацию о задержании 17 россиян

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Каир. Фото: © Wikipedia

Посольство России в Каире проводит проверку данных о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана. Согласно предварительной информации, среди них девять несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей посольства.

— Нам поступило заявление от родственников о задержании 17 человек, уроженцев Дагестана, из них девять несовершеннолетних, — заявили специалисты.

Сотрудники посольства направили запрос египетской стороне. Уточняются подробности произошедшего.

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