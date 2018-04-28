На заводе в Татарстане машиниста затянуло в конвейер и изрубило ножами

Следствие считает, что сотрудника допустили к работе на неисправном оборудовании по причине халатности.

Трагический случай произошёл на фанерном заводе в Зеленодольске (Татарстан). 41-летнего машиниста затянуло в рубительную машину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Следователи считают, что причиной ЧП стала неисправность оборудования и халатность сотрудников, которые допустили погибшего к работе на шнековом транспортёре, на котором не было блокировочных устройств.

— Машинист поднялся на транспортёр и стал удалять затор. В этот момент он был затянут в агрегат и разрублен ножами, — прокомментировали в СУ СКР по Татарстану.