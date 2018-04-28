В Италии детям предложили побить куклу-Муссолини ради конфет

В городе Мачерата в Италии правоохранители начали расследование в отношении антифашистов, вывесивших на центральной площади куклу известного фашистского диктатора Бенито Муссолини, которая была набита конфетами.
Отметим, что куклу подвесили вверх ногами. Это было сделано по аналогии с событиями после его казни в 1945 году: тогда тело диктатора выставили на обозрение в том же виде на площади в Милане.
Giochi educativi per bambini a #Macerata. Prendi a bastonate il fantoccio di #Mussolini appeso e vinci le caramelle #25aprile pic.twitter.com/2Zx0c4Glr2— Gianni Alemanno (@AlemannoTW) 26 апреля 2018 г.
Детям предложили взять палки и выбить из Муссолини сладости. Когда кукле сбили голову, её заменили на другую — в чёрной рубашке и с кельтским крестом на груди. Так авторы акции изобразили неонациста, который убил шестерых африканских иммигрантов, Люку Траини.
Мэр города в своем "твиттере" подчеркнул, что отмечать день освобождения Италии от фашизма 25 апреля — это хорошо, но пропаганда насилия является недопустимой.
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