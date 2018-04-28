В Италии детям предложили побить куклу-Муссолини ради конфет

Как сообщается, в городе Мачерата правоохранители уже начали расследование по данному факту.

В городе Мачерата в Италии правоохранители начали расследование в отношении антифашистов, вывесивших на центральной площади куклу известного фашистского диктатора Бенито Муссолини, которая была набита конфетами.

Отметим, что куклу подвесили вверх ногами. Это было сделано по аналогии с событиями после его казни в 1945 году: тогда тело диктатора выставили на обозрение в том же виде на площади в Милане.

Giochi educativi per bambini a #Macerata. Prendi a bastonate il fantoccio di #Mussolini appeso e vinci le caramelle #25aprile pic.twitter.com/2Zx0c4Glr2 — Gianni Alemanno (@AlemannoTW) 26 апреля 2018 г.

Детям предложили взять палки и выбить из Муссолини сладости. Когда кукле сбили голову, её заменили на другую — в чёрной рубашке и с кельтским крестом на груди. Так авторы акции изобразили неонациста, который убил шестерых африканских иммигрантов, Люку Траини.

Мэр города в своем "твиттере" подчеркнул, что отмечать день освобождения Италии от фашизма 25 апреля — это хорошо, но пропаганда насилия является недопустимой.