И снова отдыхать. Россиян ждёт суперкороткая рабочая неделя

В следующий раз шестидневная рабочая неделя у россиян будет с 4 по 9 июня включительно.

Рабочая неделя после Первомая будет состоять всего из двух дней. Как отметили в Роструде, россияне выйдут на работу в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая).

— Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя, — отметили в ведомстве.

Ближайшие выходные продлятся четыре дня — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно.

В то же время отмечается, что в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который приходится на среду, никаких переносов не будет, однако 8 мая рабочий день будет короче на час.

В следующий раз шестидневная рабочая неделя у россиян будет с 4 по 9 июня включительно в связи с празднованием 12 июня Дня России.

— Понедельник, 11 июня, станет нерабочим днём за счёт переноса выходного дня на субботу, 9 июня, — добавили в Роструде.