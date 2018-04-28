"АвтоВАЗ" остановит конвейер на майских праздниках

Работники завода уходят в традиционный корпоративный отпуск. Это обычно происходит два раз в год: весной и в новогодний период.

Заводы "АвтоВАЗ" и Lada Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 3 по 10 мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Учитывая праздничные дни, работа конвейера будет приостановлена с 29 апреля по 13 мая включительно.

Временный простой будет использован для плановой модернизации оборудования и проведения необходимых ремонтных работ.

— В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей "Лада", который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки, — сообщили в "АвтоВАЗе".

Напомним, что нынешний глава "АвтоВАЗа" Николя Мор сложит свои полномочия с 31 мая. Имя преемника уже известно: как ранее сообщал Лайф, президентом концерна единогласно утверждён Ив Каракатзанис.