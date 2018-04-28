Грузовик с краской влетел в пост ДПС в Сочи и опрокинулся, водитель погиб

Как рассказали другие участники дорожного движения, авария стала причиной гигантской пробки.

В Сочи грузовик с краской влетел в железную опору поста ДПС и перевернулся. Как сообщили в пресс‐службе управления ГИБДД по городу, водитель большегруза скончался до приезда медиков.

ДТП произошло на трассе федерального назначения Джубга — Сочи на опасном спуске Мамайского перевала. Практически всё содержимое грузовика оказалось повреждено, залита проезжая часть. По словам других участников дорожного движения, авария стала причиной гигантской пробки.