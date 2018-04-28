Хакеры атаковали сайт премьера Армении

Сайт премьер-министра Армении, обязанности которого сейчас исполняет Карен Карапетян, подвергся кибератаке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина республики.

— Доменный адрес primeminister.am был атакован со стороны хакеров. С указанного доменного адреса через фейковые электронные адреса могут поступать письма, содержащие вирус, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В правительстве призывают не открывать ссылки и сразу же удалять. Проблемой уже занимаются специалисты.

Карен Карапетян назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении, так как Серж Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста.