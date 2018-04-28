SLV и "Мегафон" сообщили об объединении "Связного" и "Евросети"

Отмечается, что объединённая компания в том числе продолжит активное развитие онлайн-продаж.

Компания "Мегафон", владеющая 100% акций группы компаний "Евросеть", и группа SLV, которая является контролирующим акционером группы компаний "Связной", сообщили о решении объединить эти торговые сети. "Мегафон" получит в объединённой компании миноритарную долю, а контролирующим акционером станет группа SLV.

— Объединённая компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более пяти тысяч) и видит свою миссию в увеличении доступности и понимания потребителями современных высокотехнологичных продуктов, — сообщили в "Мегафоне".

Там отметили, что объединение двух ключевых игроков рынка даст дополнительные возможности для развития. В результате ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнёрских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей.

— Объединённая компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития. По итогам 2017 года выручка от онлайн-продаж объединённой компании составила примерно 22 миллиарда рублей, — рассказали в "Мегафоне".

Гендиректор ПАО "Магафон" Сергей Солдатенков назвал объединение "Евросети" и "Связного" "логичным шагом к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке". А основатель группы SLV Олег Малис отметил, что эта сделка отражает стратегию компании и даёт "огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна".