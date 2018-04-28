На Урале маршировавшие с голыми ногами по снегу школьницы победили в конкурсе

Руководство школы заверило, что решение о выступлении в холод дети приняли сами.

Уральские школьницы из юнармейского отряда "Рысь", которым пришлось маршировать по снегу в юбках и балетках, взяли Гран-при на всероссийском патриотическом фестивале "Сыны и дочери Отечества", передаёт портал URA.RU.

При этом, по словам заместителя директора школы по воспитательной работе Надежды Владимировой, решение о выступлении в холод дети приняли сами. Она также заверила, что после выступления дети сразу переоделись, им ноги спиртом растёрли, витамины дали.

— Да, этот момент был неприятный и, конечно же, мы боялись за их здоровье, — приводят её слова местные СМИ.

Напомним, несколько дней назад выступление школьниц получило огласку в СМИ — В Екатеринбурге школьницы в балетках и юбках маршировали в снегопад. Провести конкурс в помещении не смогли из-за аварийного состояния одного из залов дома офицеров, где он должен был состояться. После марша по снегу, по данным издания, несколько школьниц слегли с температурой.