В Qiwi сравнили действия Роскомнадзора по Telegram со "слоном в посудной лавке"

Специалисты компании заявили, что подобные действия наносят ущерб "всем, кроме мессенджера".

Представители компании Qiwi заявили, что действия сотрудников Роскомнадзора, связанные с блокировкой мессенджера Telegram, приводят к массовым сбоям в работе различных сайтов. Они подчеркнули, что это наносит ущерб "всем, кроме Telegram". Сотрудники Qiwi призвали сделать выводы о рациональности блокировок с учётом существующих реалий.

— Мы считаем, что любые решения, которые ограничивают развитие технологий, должны быть приняты с учётом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса. Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке, — отмечается в сообщении Qiwi.

В компании также подчеркнули, что выступают против цифрового неравенства. Сотрудники Qiwi отметили, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий.