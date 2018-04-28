Центр Москвы перекроют 1 Мая из-за демонстраций

В праздничном шествии в столице могут принять участие до 130 тысяч человек, в том числе и мэр Сергей Собянин.

Движение на нескольких улицах в центре Москвы перекроют из-за праздничных демонстраций 1 Мая. Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), по мере прохождения колонн улицы будут открываться.

Так, с 6:30 1 Мая движение будет ограничено на улицах Ильинка, Варварка, площади Васильевский спуск, Москворецком мосту, с 9:00 водители не смогут проехать по Тверской и Моховой улицам, а также Охотному Ряду.

Кроме того, с 11:00 до 15:00 перекроют движение на Калужской площади, улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, на Малом и Большом каменных мостах, а также Театральной площади. С 13:00 до 16:30 закроют улицы Заморенова, Трёхгорный Вал и Красная Пресня, а с 13:00 и до 17:30 — улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Отметим, в первомайском шествии в Москве могут принять участие до 130 тысяч человек. К демонстрации присоединится столичный мэр Сергей Собянин. Планируется, что по всей стране в шествиях и митингах 1 Мая примет участие более 2,7 миллиона человек.