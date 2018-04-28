В Кремле отреагировали на слова омбудсмена о невозможности блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, который признал невозможность блокировки "Телеграма".

— Что касается наличия или отсутствия технологических возможностей [о блокировке "Телеграма"], то, наверное, я считаю, это нужно в первую очередь спрашивать в самом Роскомнадзоре, — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что война с "Телеграмом" будет продолжаться вечно, так как мессенджер будет обновлять своё программное обеспечение и с помощью него обходить блокировки.