Кремль не рассматривает возможность национализации "Русала"

Ранее Америка допустила снятие санкций с "Русала" при отказе Дерипаски от контроля над корпорацией.

В Кремле не рассматривают возможность национализации подконтрольной Олегу Дерипаске компании "Русал", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, такой вариант не рассматривается, — ответил Песков журналистам. — Вопросами поддержки компаний, которые столкнулись с незаконными рестрикциями со стороны ряда государств, в том числе США, занимается кабинет министров по поручению президента.

Также представитель Кремля отметил, что в этом вопросе необходимо ориентироваться не только на государство, но и на желание собственников.

— Мы с вами не видели и не слышали желания собственников и акционеров пойти по пути национализации <...>, — пояснил Песков. — В этом плане мы сигналов не получали.

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В список попал также Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Америка допустила снятие санкций с "Русала" при отказе Дерипаски от контроля над корпорацией. Позже появилось сообщение, что Дерипаска готов пойти на этот шаг.